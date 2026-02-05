Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев раскрыл, как в «Краснодаре» относятся к статусу «зимнего чемпиона» РПЛ

Мурад Мусаев раскрыл, как в «Краснодаре» относятся к статусу «зимнего чемпиона» РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл, как в кубанском клубе относятся к статусу «зимнего чемпиона» Мир РПЛ. На перерыв «быки» ушли, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками в активе.

— Так получилось, «Краснодар» третий раз подряд уже уходит в межсезонье первым. Это важно или вообще на это внимание никто не обращает?
— Важно выиграть каждую игру, конечно, если есть какой-то промежуточный итог, конечно, это ничего не даёт, но уйти на зиму первым — это всегда приятно. У тебя дней 40 отпуск, у тебя ещё там 50 дней подготовки. Всё равно, когда ты понимаешь, что ты на первом месте, что проделана хорошая работа, даёт тебе это немножко силы, уверенности стать ещё лучше. То есть это подтверждает, что ты на правильном пути. Поэтому слишком таких выводов не делаем, что этот зимний титул ничего не даёт, но понимаем, что на правильном пути, надо дальше развиваться, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.

Материалы по теме
«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Ильи Вахании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android