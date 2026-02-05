Мурад Мусаев раскрыл, как в «Краснодаре» относятся к статусу «зимнего чемпиона» РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл, как в кубанском клубе относятся к статусу «зимнего чемпиона» Мир РПЛ. На перерыв «быки» ушли, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками в активе.

— Так получилось, «Краснодар» третий раз подряд уже уходит в межсезонье первым. Это важно или вообще на это внимание никто не обращает?

— Важно выиграть каждую игру, конечно, если есть какой-то промежуточный итог, конечно, это ничего не даёт, но уйти на зиму первым — это всегда приятно. У тебя дней 40 отпуск, у тебя ещё там 50 дней подготовки. Всё равно, когда ты понимаешь, что ты на первом месте, что проделана хорошая работа, даёт тебе это немножко силы, уверенности стать ещё лучше. То есть это подтверждает, что ты на правильном пути. Поэтому слишком таких выводов не делаем, что этот зимний титул ничего не даёт, но понимаем, что на правильном пути, надо дальше развиваться, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.