«Локомотив» — «Урал»: Александр Руденко открыл счёт на 12-й минуте
В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходит в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12' 2:0 Воробьёв – 28'
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Руденко.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.
