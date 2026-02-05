Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Чжэцзян Профешнл»

«Акрон» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Чжэцзян Профешнл»
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чжэцзян Профешнл». Команды будут играть в Дубае (ОАЭ). Начало встречи — в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
2-й тайм
2 : 1
Чжэцзян
Ханчжоу, Китай
0:1     1:1 Беншимол – 38'     2:1 Севикян – 51'    

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Джурасович, Джаковац, Бистрович, Севикян, Аревало, Беншимол.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

«Чжэцзян» завершил сезон-2025 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт» (66).

Материалы по теме
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android