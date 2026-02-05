«Акрон» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Чжэцзян Профешнл»
Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чжэцзян Профешнл». Команды будут играть в Дубае (ОАЭ). Начало встречи — в 16:30 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
2-й тайм
2 : 1
Чжэцзян
Ханчжоу, Китай
0:1 1:1 Беншимол – 38' 2:1 Севикян – 51'
Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Джурасович, Джаковац, Бистрович, Севикян, Аревало, Беншимол.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.
«Чжэцзян» завершил сезон-2025 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт» (66).
