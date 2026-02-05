«Акрон» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Чжэцзян Профешнл»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чжэцзян Профешнл». Команды будут играть в Дубае (ОАЭ). Начало встречи — в 16:30 мск.

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Джурасович, Джаковац, Бистрович, Севикян, Аревало, Беншимол.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

«Чжэцзян» завершил сезон-2025 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт» (66).