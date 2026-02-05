Скидки
Кержаков: Роналду — это несравнимый с Месси футболист, у Лео никто не мог отобрать мяч

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси, который прежде выступал за «Барселону». Кержаков играл против Месси, будучи футболистом «Севильи» в 2007 году.

«Меня сейчас могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси, кто за Роналду. Но поверье мне, я играл против Месси, когда он был 19-й номер. Я был в «Севилье», по-моему, второй сезон или третий сезон. Это был у меня, может, пятый мой матч за «Севилью». Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками. Я об этом уже очень много раз говорил: не понимал, зачем он отдаёт мяч. Вот находился на поле, ему шла передача – никто из футболистов «Севильи» не мог у него отобрать мяч. Никто. Не знаю, зачем он отдавал передачи. Он реально, по моим ощущениям, мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом ещё раз получить мяч, обыграть и завести его за линию ворот.

Роналду – это несравнимый с Месси футболист. Вот, честно, смотри, не обижая никого… Если меня спрашивают о футболистах, если брать современных футболистов, ну относительно, для меня: Месси, Роналдиньо, R9. И потом – Криштиану Роналду», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Hustle Show.

