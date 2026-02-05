Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Урал»: Воробьёв увеличил преимущество железнодорожников на 28-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходит в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'    

На 28-й минуте отличился форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. Ранее на 12-й минуте счёт открыл нападающий железнодорожников Александр Руденко.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.

