Стал известен стартовый состав «Балтики» на контрольный матч с «Ордабасы»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российская «Балтика» и казахстанский «Ордабасы». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Варатынов, И. Петров, Андраде, Титков, Бевеев, Филин, Беликов, М. Петров, Чивич, Хиль.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Ордабасы» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на седьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 35 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.