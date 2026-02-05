Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев — о Кордобе: у него есть задатки быть хорошим тренером

Мусаев — о Кордобе: у него есть задатки быть хорошим тренером
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о колумбийском форварде «быков» Джоне Кордобе.

— Кордоба — самый эмоциональный футболист, которого вы тренировали? Да или нет?
— Да.

— Ему уже за 30, он в команде давно. Ты сам говорил, что он обращается иногда, ну, с какими-то своим мнением, высказывает. Ты можешь его представить тренером? Или он для этого всё-таки слишком горячий?
— Я задавал ему этот вопрос. Я говорю: «Ты будешь тренером?» Он всегда говорит: «А у вас такая сложная профессия. И я думаю, что нет, я бы хотел быть каким-то функционером». Поэтому сейчас он тренером себя не видит. Но я вижу в нём задатки, я думаю, что он был бы очень хорошим мотиватором. Вопрос же: тренер — это тоже там про усидчивость, ему нужно будет начинать всё сначала. То есть учить основы, как строить тренировочный процесс. То есть вопрос: хочет ли он пойти в эту сторону? Но у него есть задатки быть хорошим тренером, — сказал Мусаев в интервью «Okko Cпорт».

Материалы по теме
Мурад Мусаев ответил, есть ли у его «Краснодара» слабые места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android