Главная Футбол Новости

Бальбоа рассказал, почему решил перейти в «Пари НН»

Бальбоа рассказал, почему решил перейти в «Пари НН»
Комментарии

Новый нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа рассказал, почему решил перейти в нижегородский клуб в зимнее трансферное окно.

«На самом деле всё получилось внезапно. Мне позвонил и агент и сказал, что есть интерес от такого-то клуба. Я быстро навёл справки. Увидел, что в этом клубе играет в том числе мой соотечественник [Хуан Боселли], пообщался с ним. А также пообщался с ребятами, которых знаю, которые играли или играют в чемпионате России. Все сказали, что это прекрасный город, прекрасный клуб с амбициями. Поэтому решение пришло достаточно быстро», — сказал Адриан Бальбоа в интервью клубной пресс-службе.

