Осинькин назвал главного претендента на выход в РПЛ по итогам текущего сезона

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин назвал воронежский «Факел» главным претендентом на выход в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Накануне клубы встретились в рамках товарищеского матча, игра завершилась со счётом 2:2.

«Команда у «Факела» хорошо подготовлена, качественно укомплектована. Из того, что я видел, для меня это кандидат номер один на повышение в классе. Игра показала, что команда в хорошем состоянии и готова решать задачи любой сложности», — приводит слова Игоря Осинькина Metaratings.

Напомним, «Факел» возглавляет турнирную таблице Лиги Pari (Первой лиги), набрав 48 очков в первой части сезона.