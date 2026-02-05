Осинькин назвал главного претендента на выход в РПЛ по итогам текущего сезона
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин назвал воронежский «Факел» главным претендентом на выход в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Накануне клубы встретились в рамках товарищеского матча, игра завершилась со счётом 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Игнатов – 5' 1:1 Ньяпи – 8' 1:2 Фёдоров – 19' 2:2 Якимов – 87'
«Команда у «Факела» хорошо подготовлена, качественно укомплектована. Из того, что я видел, для меня это кандидат номер один на повышение в классе. Игра показала, что команда в хорошем состоянии и готова решать задачи любой сложности», — приводит слова Игоря Осинькина Metaratings.
Напомним, «Факел» возглавляет турнирную таблице Лиги Pari (Первой лиги), набрав 48 очков в первой части сезона.
