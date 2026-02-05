Скидки
Бальбоа рассказал, как его приняли в «Пари НН»

Новый нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа высказался о задачах клуба и рассказал, как его приняли в нижегородской команде.

«По общению с руководством, я знаю, что у «Пари НН» стоят определённые задачи в этом сезоне. Главная — сохраниться [в РПЛ], а дальше будем двигаться поступательно вперёд. А я хочу развиваться и добиваться результата. Очень доволен, как меня приняли сотрудники клуба и партнёры по команде. Со всеми познакомился, со всеми общаюсь. Это очень важно, чтобы адаптация прошла максимально быстро», — сказал Адриан Бальбоа в интервью клубной пресс-службе.

Нижегородский клуб объявил о переходе 32-летнего форварда из «Расинга» Авельянеда 30 января. «Пари НН» подписал контракт с футболистом на 1,5 года с возможностью продления ещё на год.

