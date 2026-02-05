Таранов: вряд ли «Краснодар» просто так отпустил бы Козлова в ЦСКА, на то есть причины

Российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на новости о возможном переходе хавбека «Краснодара» Данилы Козлова в ПФК ЦСКА.

«Козлов — молодой игрок с российским паспортом. Безусловно, это талантливый футболист, которому нужно много работать над собой. В конце прошлого года я был на стажировке у Мурада Мусаева и видел, что Данила умеет. Но работы ещё очень много. Козлову нужно реализовывать свой потенциал. Не знаю всех нюансов его перехода в ЦСКА, как его видит тренер, однако это хорошее приобретение на перспективу.

Вряд ли «Краснодар» просто так отпустил бы Козлова, учитывая особенно ужесточение лимита на легионеров. Возможно, на то есть какие-то причины. А для самого Козлова это отличный вызов — из «Краснодара», где он играл практически только в кубковых матчах, перейти в большую команду. Было бы очень обычно поехать в клуб из второй восьмёрки РПЛ из-за недостатка игрового времени в топ-клубе, но Козлов едет в ЦСКА. Хороший вариант и определённый вызов», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.