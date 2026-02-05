Агент Батракова обозначил приоритетный вариант в Европе для игрока «Локомотива»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, какой вариант будет приоритетным среди европейских топ-лиг для хавбека железнодорожников.

– Как можно описать критерии для потенциального клуба из Европы для Батракова?

– Конечно, это топ‑лига. Англию и Германию мы исключаем – по понятным причинам.

– Из‑за политики?

– Да. Туда невозможно провести платежи, да и сами клубы, скажем так, не изъявляют желания в нынешней ситуации участвовать в подобных трансферах из РПЛ. Поэтому, как мы видим, приоритет – Испания и Италия. В идеале клуб должен бороться за самые высокие места и участвовать в еврокубках. Ведь переход в Европу должен стать важным шагом как для игрока, так и для «Локомотива», — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.