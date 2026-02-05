Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Самый большой клуб в России». Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

«Самый большой клуб в России». Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался по факту переподписания контракта с клубом. Новое соглашение между игроком и красно-белыми рассчитано до лета 2030 года. За «Спартак» Денисов провёл 139 матчей, забил один мяч и сделал 11 результативных передач.

«Игра за «Спартак» — это большая ответственность, которая сопровождается высоким уровнем давления. Но как профессиональный спортсмен я ценю это, ведь «Спартак» — самый большой и популярный клуб в нашей стране. За почти семь лет, проведённых здесь, я осознал, что значит быть частью этой великой команды. Я горжусь тем, что продолжу защищать красно-белые цвета, и готов выкладываться по максимуму. Всегда ставлю перед собой амбициозные цели и стремлюсь к их достижению.

Уверен, что, развивая свои навыки, помогу внести значимый вклад в успехи команды и достичь того, чего мы хотим. Я рад подписать новое соглашение и продолжать выступать за «Спартак». Благодарен клубу и всем, кто с ним связан. Обещаю отдать все силы ради нашего успеха. Вместе мы сможем победить!» — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» продлил контракт с Даниилом Денисовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android