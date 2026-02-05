«Самый большой клуб в России». Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался по факту переподписания контракта с клубом. Новое соглашение между игроком и красно-белыми рассчитано до лета 2030 года. За «Спартак» Денисов провёл 139 матчей, забил один мяч и сделал 11 результативных передач.

«Игра за «Спартак» — это большая ответственность, которая сопровождается высоким уровнем давления. Но как профессиональный спортсмен я ценю это, ведь «Спартак» — самый большой и популярный клуб в нашей стране. За почти семь лет, проведённых здесь, я осознал, что значит быть частью этой великой команды. Я горжусь тем, что продолжу защищать красно-белые цвета, и готов выкладываться по максимуму. Всегда ставлю перед собой амбициозные цели и стремлюсь к их достижению.

Уверен, что, развивая свои навыки, помогу внести значимый вклад в успехи команды и достичь того, чего мы хотим. Я рад подписать новое соглашение и продолжать выступать за «Спартак». Благодарен клубу и всем, кто с ним связан. Обещаю отдать все силы ради нашего успеха. Вместе мы сможем победить!» — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».