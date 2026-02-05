«Локомотив» — «Урал»: Николай Комличенко реализовал пенальти на 51-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходит в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 51-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти. Ранее на 12-й минуте счёт открыл нападающий железнодорожников Александр Руденко. На 28-й минуте второй мяч «Локомотива» забил форвард Дмитрий Воробьёв.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.
- 5 февраля 2026
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:27
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:07
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:15
-
16:14
-
16:09
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:28
-
15:25