Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» оформил аренду Джона Дурана из «Аль-Насра» — Романо

«Зенит» оформил аренду Джона Дурана из «Аль-Насра» — Романо
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» завершил сделку по аренде нападающего Джона Дурана у саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Джон Дуран — в санкт-петербургском «Зените»! Документы оформлены клубами. «Фенербахче» расторг аренду из «Аль-Насра», новый арендный переход для Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит», — написал Романо.

В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний Джон Дуран провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 32 млн.

Материалы по теме
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android