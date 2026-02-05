«Зенит» оформил аренду Джона Дурана из «Аль-Насра» — Романо

Санкт-петербургский «Зенит» завершил сделку по аренде нападающего Джона Дурана у саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Джон Дуран — в санкт-петербургском «Зените»! Документы оформлены клубами. «Фенербахче» расторг аренду из «Аль-Насра», новый арендный переход для Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит», — написал Романо.

В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний Джон Дуран провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 32 млн.