Александр Кержаков ответил, видит ли он себя тренером «Зенита»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, видит ли он себя в роли главного тренера сине-бело-голубых. Кержаков завершил профессиональную карьеру игрока в 2017-м, когда ему было 34 года.

— Александр Кержаков видит себя тренером «Зенита»? Или это тоже пока мечта?
— Это должны так совпасть звёзды. Я прекрасно понимаю, что за одно имя ты вряд ли можешь пробить себе место тренера в команде мечты. Нужны результаты твоей работы. У меня, к сожалению, пока так складывается, что они, в принципе, есть, но из-за разных факторов мне не удаётся существенно поработать там больше одного сезона в клубе каком-то, — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Hustle Show.

Кержаков работал главным тренером «Пари НН», «Кармиотиссы», «Кайрата» и «Спартака» из Суботицы.

