«Важное событие для клуба». В «Спартаке» высказались о продлении контракта с Денисовым

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался по факту переподписания контракта с защитником Даниилом Денисовым. Новое соглашение между игроком и красно-белыми рассчитано до лета 2030 года. За «Спартак» Денисов провёл 139 матчей, забил один мяч и сделал 11 результативных передач.

«Продление контракта с Даниилом — важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошёл вертикаль «Спартака», играл за молодёжку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на ещё более высокий уровень. Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в «Спартаке» и полностью предан клубу. Мы подписали контракт на несколько лет, что соответствует нашей стратегии — иметь долгосрочные соглашения с молодыми российскими футболистами.

За последние девять месяцев мы продлили контракты с 10 россиянами, часть из них — выпускники клубной академии. Некоторые ещё совсем молоды, но тренируются и играют с основной командой здесь, в Дубае. Для успешного будущего «Спартака» очень важно соблюдать этот баланс между молодыми россиянами и иностранными футболистами», — приводит слова Кахигао официальный сайт «Спартака».