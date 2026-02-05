«Локомотив» — «Урал»: Мартин Секулич забил с пенальти на 66-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходит в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте один мяч «Урала» отыграл нападающий Мартин Секулич, реализовав пенальти.

Ранее на 12-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Руденко. На 28-й минуте второй мяч железнодорожников забил форвард Дмитрий Воробьёв. На 51-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.