В контракте Дурана с «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа — Романо

В арендном соглашении между «Аль-Насром» и санкт-петербургским «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее инсайдер объявил о переходе форварда в команду Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний Джон Дуран провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 32 млн.

После первой части нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует в лиге «Краснодар» с 40 очками.