«Такие большие деньги на это всё… Ну нафига, блин?» Кержаков — о матчах сборной России

Бывший нападающий сборный России Александр Кержаков скептически высказался о проведении матчей национальной команды с нестатусными соперниками, а также предложил альтернативу.

«Знаешь, что для меня было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея… ну возьмите, пригласите в Москву команды там из детских домов по всей стране. Сделайте им матч в «Лужниках», турнир, пусть они сыграют. Пусть придёт Дзюба, пусть придёт Кержаков, пусть придёт Акинфеев, пусть придут, я не знаю, кто-то ещё, споёт песни, нагоните народ, чтобы дети посмотрели. Вы тратите такие большие деньги на это всё… Ну нафига, блин?» — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.