Джулиано Симеоне рассказал, почему отказался от написания фамилии на своей игровой форме

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне назвал причину, по которой отказался от написания фамилии на своей игровой форме.

«В молодёжной команде «Атлетико» моё имя впервые было нанесено на игровую футболку. Мои братья и отец носили фамилию Симеоне, но я всегда хотел идти своим собственным путём, независимо от фамилии. Поэтому для меня важно играть именно с именем. Это было моё решение, и оно мне понравилось. Я хочу, чтобы люди знали меня как Джулиано», — приводит слова Симеоне Movistar.

Джулиано находится в системе «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги сын Диего Симеоне провел 20 встреч, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету форварда семь матчей в общем этапе Лиги чемпионов и два забитых мяча.