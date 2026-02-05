Скидки
Месси не будет вмешиваться в президентские выборы «Барселоны» — Marca

Месси не будет вмешиваться в президентские выборы «Барселоны» — Marca
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси не намерен оказывать влияние на президентские выборы в каталонском клубе, несмотря на то что он мог бы привлечь много голосов, если бы высказался в поддержку одного из кандидатов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент аргентинец полностью сосредоточен на подготовке к чемпионату мира 2026 года. Однако Месси хочет вернуться в «Барселону» в будущем, но пока что неизвестно, в какой роли.

Выборы президента сине-гранатовых состоятся 15 марта. На текущий момент, помимо действующего главы клуба Жоана Лапорты, три кандидата выразили намерение баллотироваться: Виктор Фонт, Хави Вилахоана и Марк Сириа.

Комментарии
