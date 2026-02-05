Мусаев: иногда судьи у нас хотят показать себя, свою значимость и бывают слишком строги

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, какие арбитры вызывают у него уважение.

— Иногда, к сожалению, судьи у нас хотят показать себя, свою значимость и бывают слишком строги. При этом у меня вызывают уважение арбитры, которые выстраивают диалог. Есть немало судей, которые, видя, что ты на эмоциях, стараются подобрать правильные слова, чтобы успокоить. Ты сразу говоришь такому судье спасибо.

– Например, кто из арбитров, с кем можно нормально общаться?

– Таких много. Есть, например, Инал Танашев — молодой арбитр. Но я не хочу сейчас кого-то отдельно выделять, потому что многое зависит и от четвёртого судьи, который всегда рядом.

Когда ты с ним общаешься и получаешь обратную связь, становится спокойнее. Даже если он скажет: «Олегович, мы ошиблись, давайте поспокойнее, мы не увидели эпизод», — ты успокаиваешься и думаешь: ну что тут скажешь, все мы ошибаемся. От коммуникации с четвёртым и главным арбитром очень многое зависит.

Я часто жалею о своих карточках. Очень плохо, когда тренер не может быть у бровки поля — для меня это принципиально важно. Тяжело смотреть игру с трибуны, как это любил делать Бесков, потому что мне нужен контакт, нужна обратная связь, общение с тренерами, и этого очень не хватает.

Сейчас я уже четыре-пять матчей обхожусь без карточек и буду стараться до конца года не получать новых дисквалификаций», — сказал Мусаев в интервью Okko.

