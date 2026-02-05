Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жевнов рассказал, о чём говорил с Кафановым на сборах «Зенита»

Юрий Жевнов рассказал, о чём говорил с Кафановым на сборах «Зенита»
Комментарии

Тренер «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, о чём говорил со своим коллегой Виталием Кафановым, работающим в национальной команде, на сборах сине-бело-голубых в ОАЭ.

— Поговорили о вратарях, об их форме. Я думаю, что ему и ребятам было интересно пообщаться тет-а-тет. В целом ничего особенного — он ездит ко всем командам, просматривает всех кандидатов в сборную, поэтому в общих чертах обо всём поговорили.

— Он отметил, что «Зенит» — это команда, в которой практически четыре равноценных вратаря, что не в каждом клубе такое бывает. Это для вас приятная головная боль?
— Конечно, когда у тебя четыре боевые единицы, которые в любой момент могут сыграть, это очень хорошо. Надеюсь, так же будет и дальше (улыбается). По крайней мере на сборах это очень комфортно, когда у тебя четыре вратаря, которые примерно равны. Для нас это плюс, — приводит слова Жевнова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Тяжёлые тренировки». Барриос высказался о зимних сборах «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android