Юрий Жевнов рассказал, о чём говорил с Кафановым на сборах «Зенита»

Тренер «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, о чём говорил со своим коллегой Виталием Кафановым, работающим в национальной команде, на сборах сине-бело-голубых в ОАЭ.

— Поговорили о вратарях, об их форме. Я думаю, что ему и ребятам было интересно пообщаться тет-а-тет. В целом ничего особенного — он ездит ко всем командам, просматривает всех кандидатов в сборную, поэтому в общих чертах обо всём поговорили.

— Он отметил, что «Зенит» — это команда, в которой практически четыре равноценных вратаря, что не в каждом клубе такое бывает. Это для вас приятная головная боль?

— Конечно, когда у тебя четыре боевые единицы, которые в любой момент могут сыграть, это очень хорошо. Надеюсь, так же будет и дальше (улыбается). По крайней мере на сборах это очень комфортно, когда у тебя четыре вратаря, которые примерно равны. Для нас это плюс, — приводит слова Жевнова официальный сайт клуба.