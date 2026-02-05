Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Локомотив» — «Урал»: Морозов забил на 104-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходит в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» выигрывает со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Трансляцию этой игры также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'     3:0 Комличенко – 51'     3:1 Секулич – 66'     3:2 Морозов – 103'    

На 104-й минуте полузащитник Никита Морозов забил второй мяч «Урала».

Ранее на 12-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Руденко. На 28-й минуте второй мяч железнодорожников забил форвард Дмитрий Воробьёв. На 51-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти. На 66-й минуте один мяч «Урала» отыграл нападающий Мартин Секулич, реализовав пенальти.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России:

