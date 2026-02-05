Созин: Козлов — то, что надо ЦСКА. Пока по каждому трансферу у клуба 100% попадания

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в ЦСКА.

«Про Козлова всегда говорили – это лучший воспитанник «Зенита» наших дней. Да, в «Краснодаре» пробиться в основу было тяжело, но когда он играл и у Мусаева, и до этого в «Балтике», мы видели – перспектива огромная. Нацеленный на ворота, атакующий, умный футболист – это то, что нужно ЦСКА. Надо только давать ему играть.

Про молодой российский костяк ЦСКА сказано много, я и сам им восхищался. Кисляк, Глебов, Лукин, теперь к ним добавится и Козлов. А ведь эти парни одного возраста почти, они росли в одной среде, пересекались в сборных. Так что взаимопонимание тут должно быть.

Думаю, Челестини очень устал от своих атакующих опций: Шуманского, Мусаева, Алеррандро… И теперь получает крутое усиление. Видимо, там был жёсткий разговор с руководством. Ну а главное в переходе: Козлов – это не вариант в ротацию, это усиление здесь и сейчас. Он подходит ЦСКА по стилю, а ЦСКА подходит ему. Клуб на рынке работает прекрасно, пока по каждому игроку попадание 100%», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний игрок провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь встреч, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 40 очков.