Воспитанник «Зенита» Столбов оценил свой дебют за «Крылья Советов»
21-летний полузащитник «Крыльев Советов» Кирилл Столбов оценил свой дебют за самарский клуб в товарищеском матче с московским «Торпедо». Хавбек провёл на поле 60 минут, а его команда победила со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Рахманович – 79' 1:1 Камара – 85' 2:1 Игнатенко – 102'
«Я считаю, что для первой игры получилось очень достойно. Старался выполнять установку тренера. Я доволен», – сказал Столбов в видео на YouTube-канале «Крыльев».
Отметим, что Столбов перешёл в самарский клуб из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Полузащитник с 15 лет находился в системе сине-бело-голубых. В первой части сезона на счету футболиста шесть голов и восемь голевых передач в 22 матчах за «Зенит-2».
