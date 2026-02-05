Воспитанник «Зенита» Столбов оценил свой дебют за «Крылья Советов»

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» Кирилл Столбов оценил свой дебют за самарский клуб в товарищеском матче с московским «Торпедо». Хавбек провёл на поле 60 минут, а его команда победила со счётом 2:1.

«Я считаю, что для первой игры получилось очень достойно. Старался выполнять установку тренера. Я доволен», – сказал Столбов в видео на YouTube-канале «Крыльев».

Отметим, что Столбов перешёл в самарский клуб из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Полузащитник с 15 лет находился в системе сине-бело-голубых. В первой части сезона на счету футболиста шесть голов и восемь голевых передач в 22 матчах за «Зенит-2».