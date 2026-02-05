Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Столбов оценил свой дебют за «Крылья Советов»

Воспитанник «Зенита» Столбов оценил свой дебют за «Крылья Советов»
Комментарии

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» Кирилл Столбов оценил свой дебют за самарский клуб в товарищеском матче с московским «Торпедо». Хавбек провёл на поле 60 минут, а его команда победила со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Рахманович – 79'     1:1 Камара – 85'     2:1 Игнатенко – 102'    

«Я считаю, что для первой игры получилось очень достойно. Старался выполнять установку тренера. Я доволен», – сказал Столбов в видео на YouTube-канале «Крыльев».

Отметим, что Столбов перешёл в самарский клуб из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Полузащитник с 15 лет находился в системе сине-бело-голубых. В первой части сезона на счету футболиста шесть голов и восемь голевых передач в 22 матчах за «Зенит-2».

Материалы по теме
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android