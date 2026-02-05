«Акрон» победил «Чжэцзян» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ благодаря дублю Беншимола

Завершился товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и китайский «Чжэцзян». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты «Акрона».

Первый мяч во встрече забили футболисты китайской команды на 21-й минуте. На 38-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол счёт сравнял. На 51-й минуте форвард тольяттинцев Эдгар Севикян вывел свою команду вперёд, а через две минуты Беншимол оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

5 февраля команда Заура Тедеева утром провела товарищеский матч с местным клубом «Юнайтед Спорт». В этой игре тольяттинский клуб разгромил соперника со счётом 7:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 встреч. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.