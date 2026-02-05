Скидки
23:00 Мск
Футбол Новости

Акрон — Чжэцзян, результат матча 5 февраля 2026, счет 3:1, товарищеский матч

«Акрон» победил «Чжэцзян» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ благодаря дублю Беншимола
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и китайский «Чжэцзян». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты «Акрона».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
3 : 1
Чжэцзян
Ханчжоу, Китай
0:1     1:1 Беншимол – 38'     2:1 Севикян – 51'     3:1 Беншимол – 51'    

Первый мяч во встрече забили футболисты китайской команды на 21-й минуте. На 38-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол счёт сравнял. На 51-й минуте форвард тольяттинцев Эдгар Севикян вывел свою команду вперёд, а через две минуты Беншимол оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

5 февраля команда Заура Тедеева утром провела товарищеский матч с местным клубом «Юнайтед Спорт». В этой игре тольяттинский клуб разгромил соперника со счётом 7:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 встреч. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

Новости. Футбол
