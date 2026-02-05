«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Арсеналом» за Леона Горецку — Конур

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» следят за ситуацией с 30-летним полузащитником «Баварией» Леоном Горецкой, который покинет мюнхенский клуб грядущим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Fussballdaten.

По информации источника, первые переговоры между представителями немецкого футболиста и английскими клубами показали, что полузащитник открыт для нового опыта за границей на текущем этапе своей карьеры.

В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: