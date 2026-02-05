Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта

Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Денисов обратился к болельщикам красно-белых после продления контракта. Новое соглашение между игроком и московской командой рассчитано до лета 2030 года.

«Дорогие болельщики! Я рад продолжать играть за «Спартак». С нетерпением жду грядущих матчей, и вперёд, «Спартак»!» — сказал Денисов в видео в телеграм-канале красно-белых.

Защитник находится в системе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. В 2022 году Денисов выиграл Фонбет Кубок России вместе с московской командой.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» продлил контракт с Даниилом Денисовым

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android