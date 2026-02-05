Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта

Защитник «Спартака» Даниил Денисов обратился к болельщикам красно-белых после продления контракта. Новое соглашение между игроком и московской командой рассчитано до лета 2030 года.

«Дорогие болельщики! Я рад продолжать играть за «Спартак». С нетерпением жду грядущих матчей, и вперёд, «Спартак»!» — сказал Денисов в видео в телеграм-канале красно-белых.

Защитник находится в системе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. В 2022 году Денисов выиграл Фонбет Кубок России вместе с московской командой.

Как появился «Спартак»: