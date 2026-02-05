Скидки
Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в товарищеском матче с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в товарищеском матче с «Уралом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после победы его команды в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'     3:0 Комличенко – 51'     3:1 Секулич – 66'     3:2 Морозов – 103'    

«Что касается формата, мы изначально с коллегами из «Урала» договорились о том, что нашей команде в первую очередь необходимо уже увеличивать игровую нагрузку — чтобы два состава сыграли примерно по 60 минут. Для этого был выбран формат матча в три тайма по 45 минут. Для «Урала» это тоже было оптимальным решением, спасибо им огромное за то, что согласились и приехали.

Идёт тяжёлая, кропотливая работа, накапливается усталость. Несмотря на неоптимальное состояние, тяжёлые ноги и не совсем свежие головы, в сегодняшнем матче были хорошие моменты, отрезки. Посмотрим, что-то будем поправлять», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

