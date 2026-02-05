Галактионов объяснил отсутствие Батракова и Карпукаса в матче с «Уралом»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса в матче с «Уралом» (3:2).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12' 2:0 Воробьёв – 28' 3:0 Комличенко – 51' 3:1 Секулич – 66' 3:2 Морозов – 103'
«В среду Батраков и Карпукас получили небольшие ушибы. Они не критичны, игроки были готовы принять участие в игре с «Уралом». Но идёт нормальный процесс подготовки, поэтому решили обоих сегодня не использовать. У нас есть группа молодых футболистов, которым можно было дать игровую практику. Все готовятся, в том числе индивидуально, поправляя свои нюансы с точки зрения функционального состояния и профилактики травматизма. Очень важно индивидуально корректировать состояние каждого игрока», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
