Страсбург — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галактионов объяснил отсутствие Батракова и Карпукаса в матче с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса в матче с «Уралом» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'     3:0 Комличенко – 51'     3:1 Секулич – 66'     3:2 Морозов – 103'    

«В среду Батраков и Карпукас получили небольшие ушибы. Они не критичны, игроки были готовы принять участие в игре с «Уралом». Но идёт нормальный процесс подготовки, поэтому решили обоих сегодня не использовать. У нас есть группа молодых футболистов, которым можно было дать игровую практику. Все готовятся, в том числе индивидуально, поправляя свои нюансы с точки зрения функционального состояния и профилактики травматизма. Очень важно индивидуально корректировать состояние каждого игрока», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в товарищеском матче с «Уралом»

«Золотая» эра «Локомотива»:

