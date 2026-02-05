Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал лучшего российского футболиста в ХХI веке.

«Ну Аршава [Андрей Аршавин], конечно! 100%! Я Жира [Юрия Жиркова] очень люблю, Жир – классный парень. Бывало, в перерыве стоит: «Всё болит, блин, не могу», а потом выходит и делает клоунов из тех, кто играет против него на фланге. Ну просто так в «Челси» не берут. Но Аршава очень уникальный человек. Он не был пофигистом, испытывал серьёзную конкуренцию в «Арсенале». Он поехал не куда-то, а туда, где были ван Перси, Насри, Фабрегас. Потом вернулся в «Зенит», — сказал Кержаков на YouTube-канале Hustle Show.