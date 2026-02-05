Скидки
Галактионов рассказал, почему Митрюшкин стал капитаном в «Локомотиве»

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему голкипер Антон Митрюшкин стал капитаном команды.

«Антон Митрюшкин должен показать себя в сезоне, сейчас он привыкает к роли капитана. Это выбор команды, нашей задачей было его одобрить и поддержать. Но у Антона есть чемпионский опыт — он чемпион Европы и капитан той сборной со своей харизмой и внутренним стержнем, уже немолодой. Митрюшкин имеет возможность поговорить, направить ребят, правильно взаимодействует с тренерским штабом и руководством клуба. У него есть умение доносить свои футбольные мысли. Всё идёт своим чередом, а как будет проявляться капитанство Антона дальше — покажет сезон. И не только когда у команды всё хорошо. Случаются разные отрезки, здесь роль капитана и будет весомой», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

