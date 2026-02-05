Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика» не смогла обыграть «Ордабасы» из Казахстана в товарищеском матче

«Балтика» не смогла обыграть «Ордабасы» из Казахстана в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и шымкентский «Ордабасы». Игра проходила в турецком Белеке. Команды сыграли со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 17:15 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
0 : 0
Ордабасы
Шымкент, Казахстан

Встреча с казахстанским клубом стала второй для подопечных Андрея Талалаева, состоявшейся сегодня, 5 февраля. В первом матче «Балтика» играла с «Челябинском». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу калининградской команды.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Талалаева заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. В 1-м туре после возобновления чемпионата «Балтика» сыграет с «Зенитом» (27 февраля).

