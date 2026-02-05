Галактионов рассказал о состоянии Ньямси после участия в Кубке Африки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии камерунского защитника железнодорожников Жерзино Ньямси после участия в Кубке Африки. Сборная Камеруна потерпела поражение в четвертьфинале от сборной Марокко (0:2).

«Жора Ньямси потихоньку набирает кондиции. Понятно, что длительный перерыв и дополнительный отпуск после Кубка Африки понадобились. Свою работу он доделывает. Планировали выпустить его на 20 минут в матче с «Уралом», но посчитали это рискованным. Объём тренировочной работы Ньямси проделывает и 8-го числа получит игровое время в матче», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На Кубке африканских наций 29-летний Ньямси провёл две встречи. Для его национальной команды турнир завершился 9 января.