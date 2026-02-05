Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» высказался о подготовке команды на зимних сборах

Главный тренер «Локомотива» высказался о подготовке команды на зимних сборах
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о подготовке команды на зимних сборах.

«Мы довольны, как команда вовлечена, как воспринимает определённые игровые нюансы. Видим работоспособность команды, её старательность. Пробуем разные игровые модели в зависимости от матчей — сейчас у нас есть возможность отработать всё, что пригодится в чемпионате. Иногда приходится индивидуально дозировать нагрузку ребят по их функциональному состоянию — это рабочие процессы. А всё остальное идёт по плану», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Галактионов рассказал о состоянии Ньямси после участия в Кубке Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android