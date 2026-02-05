Главный тренер «Локомотива» высказался о подготовке команды на зимних сборах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о подготовке команды на зимних сборах.

«Мы довольны, как команда вовлечена, как воспринимает определённые игровые нюансы. Видим работоспособность команды, её старательность. Пробуем разные игровые модели в зависимости от матчей — сейчас у нас есть возможность отработать всё, что пригодится в чемпионате. Иногда приходится индивидуально дозировать нагрузку ребят по их функциональному состоянию — это рабочие процессы. А всё остальное идёт по плану», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.