Галактионов: Лукас Вера практически привёл себя в норму, но вопрос не в килограммах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал состояние полузащитника железнодорожников Лукаса Вера. Ранее хавбек прибыл на тренировочный сбор команды с лишним весом.

«Лукас Вера практически привёл себя в норму. Вопрос не в килограммах — он уже неактуален. Но его встраивание в игру команды требует времени, особенно после длительного перерыва. Однако видно, что Лукас — высококвалифицированный футболист, обладающий индивидуальным мастерством. Это позволит команде двигаться вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

