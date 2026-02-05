Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слухи о возможном уходе Монтеса

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слухи о возможном уходе Монтеса
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Сесара Монтеса из клуба. Ранее сообщалось, что в услугах мексиканского футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ».

«Сесар — суперпрофессионал, капитан сборной Мексики, лидер нашего коллектива и один из наших ведущих игроков. Все слухи были опровергнуты представителем Монтеса и им самим. Он очень профессионально работает, был избран вице-капитаном команды. Ребята за ним тянутся, он направляет футболистов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Агент Монтеса заявил, что футболист останется в «Локомотиве»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android