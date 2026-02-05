Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слухи о возможном уходе Монтеса

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Сесара Монтеса из клуба. Ранее сообщалось, что в услугах мексиканского футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ».

«Сесар — суперпрофессионал, капитан сборной Мексики, лидер нашего коллектива и один из наших ведущих игроков. Все слухи были опровергнуты представителем Монтеса и им самим. Он очень профессионально работает, был избран вице-капитаном команды. Ребята за ним тянутся, он направляет футболистов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме Агент Монтеса заявил, что футболист останется в «Локомотиве»

«Золотая» эра «Локомотива»: