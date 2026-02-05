Скидки
«Невозможного нет, если есть труд и старания». Медведев — о Сафонове

«Невозможного нет, если есть труд и старания». Медведев — о Сафонове
Комментарии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове, а также выразил своё мнение по поводу целесообразности переезда за границу российских игроков.

— Не настолько удивительно, что он в «ПСЖ». Удивительно, что в тот момент так получилось. Прекрасное событие для нас и для Матвея, для всей страны. Надеюсь, он станет там первым номером. Это показывает всем, что невозможного нет, если есть труд и старания.

— Стоит ли ехать за границу? Рваться туда?
– Всё зависит от возраста. Молодым стоит, но всё зависит от того, куда ехать. Если еврокубков нет, а тут ты в топ‑команде, то нет. В другом случае – да. В Голландию, например, стоит. Там многие прогрессируют. В более слабые чемпионаты, наверное, нет. Но всё зависит от того, какие ты позиции тут занимаешь. В третью лигу Испании из ФНЛ поехать можно», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
