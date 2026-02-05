В «Партизане» объяснили, почему не продали в ЦСКА Рогановича и Симича

«Партизан» на официальном сайте подтвердил, что во время трансферного окна получил предложение от ЦСКА о переходе защитников Николы Симича и Милана Рогановича.

«Футбольный клуб «Партизан» информирует общественность, что во время трансферного окна клуб получил предложение от ЦСКА по игрокам Милану Рогановичу и Николе Симичу. Предложение было отклонено из-за неудовлетворительных финансовых условий», — написано в заявлении сербского клуба.

Ранее появлялась информация, что красно-синие предложили «Партизану» € 9 млн за покупку Симича и Рогановича.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

