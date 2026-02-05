Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Столбов рассказал о целях на сезон в «Крыльях Советов»

Воспитанник «Зенита» Столбов рассказал о целях на сезон в «Крыльях Советов»
Комментарии

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» Кирилл Столбов ответил на вопрос о целях на оставшуюся часть сезона РПЛ. Нынешней зимой хавбек перешёл в самарский клуб из санкт-петербургского «Зенита».

«Я думаю, что сейчас самое важное – это адаптироваться на 100% к команде, закрепиться в составе, получать игровое время и приносить пользу команде. Это самые основные вещи», – сказал Столбов в видео на YouTube-канале «Крыльев».

Столбов с 15 лет находился в системе «Зенита». В первой части сезона на счету футболиста шесть голов и восемь голевых передач в 22 матчах за вторую команду сине-бело-голубых. Ранее полузащитник выступал на правах аренды за такие команды, как «Енисей», «Ростов» и «Черноморец».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 18 встреч.

Материалы по теме
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android