Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство мадридского «Реала» недовольно изменениями в составе при Арбелоа — COPE

Руководство мадридского «Реала» недовольно изменениями в составе при Арбелоа — COPE
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» выразило недовольство главному тренеру команды Альваро Арбелоа постоянной сменой позиций некоторых звёздных игроков. Кроме того, использование игроков не на их профильных позициях также вызывает негативную реакцию, сообщает COPE.

Наиболее показательным считается случай с полузащитником Эдуарду Камавинга. Французский футболист был использован на позиции левого защитника в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», несмотря на то что Фран Гарсия и Альваро Каррерас, профильные игроки на этой позиции, находились на скамейке запасных.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

После 22 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 54 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко.

Материалы по теме
«Реал» рассматривает Энцо Фернандеса в качестве возможной замены для Беллингема — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android