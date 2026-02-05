Руководство мадридского «Реала» недовольно изменениями в составе при Арбелоа — COPE

Руководство мадридского «Реала» выразило недовольство главному тренеру команды Альваро Арбелоа постоянной сменой позиций некоторых звёздных игроков. Кроме того, использование игроков не на их профильных позициях также вызывает негативную реакцию, сообщает COPE.

Наиболее показательным считается случай с полузащитником Эдуарду Камавинга. Французский футболист был использован на позиции левого защитника в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», несмотря на то что Фран Гарсия и Альваро Каррерас, профильные игроки на этой позиции, находились на скамейке запасных.

После 22 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 54 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на одно очко.