Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» может продлить контракт с 37-летним Левандовским с понижением оклада — ESPN

Комментарии

«Барселона» рассматривает возможность предложить 37-летнему форварду Роберту Левандовскому новый контракт ещё на сезон, но с пониженной зарплатой. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик доволен отношением польского футболиста к работе, а также его игрой. «Барселона» изучает различные варианты продления контракта с нападающим как минимум до июня 2027 года.

Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

