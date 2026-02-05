Скидки
Арне Слот оценил трансфер защитника Жереми Жаке в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал подписание контракта с защитником «Ренна» Жереми Жаке. Игрок обороны присоединится к мерсисайдцам летом 2026 года.

«Конечно, это очень приятно. Он очень талантлив, возможно, даже больше, чем просто талантлив, но мы говорим о таланте из-за его возраста. Во-вторых, мы были не единственными, кто им интересовался, так что это большой комплимент тем, кто так усердно работает над подписанием игроков.

Это очень талантливый игрок, и он — ещё один пример того, как мы работаем в этом клубе: у нас есть молодые, очень талантливые игроки, которые иногда только начинают свою карьеру, а иногда уже сделали несколько шагов вперёд. Однако все они молоды и могут улучшить нашу команду как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В последнее время мы подписали контракты со многими из них, и, как я уже много раз говорил, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, да и в краткосрочной у этого клуба очень хорошие перспективы», – приводит слова Слота ESPN.

В текущем сезоне 20-летний защитник провёл 19 матчей во всех турнирах за «Ренн». Результативными действиями он не отметился. Также на его счету пять матчей за молодёжную сборную Франции.

