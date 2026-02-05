«Величайший в истории футбола». Пирс Морган поздравил Роналду с 41-летием

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поздравил нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 41-летием.

«Поздравляю с 41-м днём ​​рождения! ⁦Криштиану⁩ – величайший футболист в истории… по-прежнему забивает голы, по-прежнему бьёт рекорды, по-прежнему горит неукротимым стремлением к победе. А ещё он невероятно искренний человек», – написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Ранее Роналду неоднократно давал Моргану интервью.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

