Экс-игрок «Спартака» Медина перейдёт в клуб, который тренирует Абаскаль — Понт

Бывший футболист московского «Спартака» Хесус Медина перейдёт в мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», в котором главным тренером работает экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль, сообщает парагвайский журналист Бруно Понт на своей странице в социальной сети Х.

Клуб из Сан-Луиса подпишет контракт с парагвайцем до конца 2026 года.

Хесус Медина выступал в составе «Спартака» с лета 2023 года. Всего на счету Медины 58 матчей за клуб, в которых он отметился восемью забитыми мячами и оформил семь голевых передач.

После ухода из «Спартака» полузащитник отыграл 13 матчей за саудовский «Дамак», в которых отметился одним голом. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.