«Бавария» объявила об аренде защитника Боэ в «Галатасарай»

«Бавария» объявила об аренде защитника Боэ в «Галатасарай»
Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте проинформировала о переходе крайнего защитника Саши Боэ в «Галатасарай» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Боэ перешёл в мюнхенский клуб из «Галатасарая» в январе 2024 года. За этот период 25-летний футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

