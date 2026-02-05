Рахим Стерлинг готов перейти в «Наполи» из-за Кевина Де Брёйне — The Sun

«Наполи» ведёт переговоры с фланговым нападающим Рахимом Стерлингом после его ухода из «Челси». Вингер заинтересован в трансфере в итальянский клуб, так как хочет вновь сыграть с полузащитником Кевином Де Брёйне. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Стерлинг и Де Брёйне являются хорошими друзьями, поэтому англичанин может перейти в неаполитанский клуб. Футболисты вместе выступали за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год. Помимо этого, вингер готов снизить свои запросы по зарплате после расторжения контракта с «Челси», что также способствует трансферу игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного матча за «Челси», он тренировался отдельно от основной команды.

Наполним, «Наполи» в нынешнем сезоне столкнулся с эпидемией травм. На данный момент сразу девять футболистов основного состава не играют из-за повреждений. При этом команда Антонио Конте занимает третье место в таблице Серии А после 23 туров, набрав 46 очков.