ЦСКА интересен центральный защитник из уругвайского клуба — Васкес

Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Насьоналя» из Монтевидео Хулиану Мильяну. Об этом сообщает журналист Родри Васкес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, за 27-летним футболистом также следят мексиканская команда «Крус Асуль» и неназванный клуб из Бразилии.

Мильян играет за «Насьональ» с января 2025 года. За этот период колумбийский защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

